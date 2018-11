Hop! a inauguré son vol Pau - Strasbourg

Hop! a inauguré son premier vol entre Pau et Strasbourg, le samedi 24 novembre 2018. À cette occasion, Air’Py gestionnaire de l’aéroport des Pyrénées-Atlantiques a organisé un water salute, le traditionnel arrosage de l’avion lors des ouvertures de lignes.



Les liaisons entre Pau et Strasbourg sont assurées en Avro Regional Jet de 95 sièges, avec 1 fréquence hebdomadaire le samedi, du 24 novembre 2018 au 5 janvier 2019, du 9 février au 2 mars 2019, et du 6 au 27 avril 2019.



Par ailleurs, il est possible d’effectuer un aller en vol direct le samedi et un retour via Lyon tous les jours de la semaine, ou l’inverse.