Hop! étoffe son offre à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry

"Le Hub régional de Lyon est, pour le groupe Air France-KLM, l’aéroport qui propose une offre complète et variée avec Air France, KLM, HOP! et Transavia. Pour le groupe Air France-KLM, il est important de proposer de multiples correspondances partout en France et dans le monde pour accompagner la région économique lyonnaise, dynamique et exportatrice, mais aussi de proposer une offre large et adaptée aux attentes de nos clients, tout en bénéficiant de la qualité du service Air France".

A compter du 15 janvier 2019, une nouvelle offre tarifaire sera disponible sur l'ensemble des vols court-courrier comprenant 4 gammes de tarifs : light, standard, flex et abonné. Pour chaque réservation, le client aura la possibilité d'acheter des services additionnels (bagage, siège, repas...).Le service de restauration à bord, proposé au départ de Lyon depuis juin dernier, s'étend progressivement et sera désormais disponible sur 4 nouvelles liaisons de et vers la plate-forme lyonnaise : Caen, Lille, Rennes et Rome. Début 2019, l'offre sera également étoffée de 6 menus au lieu de 4.Les voyageurs auront la possibilité de se connecter au réseau Wi-fi à bord des vols en Airbus, uniquement sur les court-courrier dans un premier temps. Un service très attendu qui sera progressivement mis en place durant l'année 2019.Le nouveau salon Air France ouvrira début 2019. Il offrira une capacité de 85 places assises sur une surface de 280m². Les passagers auront accès à différentes prestations telles que des espaces dédiés et une offre de restauration complète.A partir du 4 décembre, les voyageurs souhaitant se rendre ou rentrer de l'aéroport de Lyon auront la possibilité de réserver leur trajet en bus en même temps que leur vol. Cette nouvelle offre née du rapprochement de Hop! et Ouibus desservira dans un premier temps 5 villes en région Auvergne-Rhône-Alpes : Chambéry, Grenoble Saint-Chamond, Saint-Etienne et Vienne.L'objectif : favoriser l'intermodalité grâce à une réservation unique.Pour Zoran Jelkic, directeur général France Air France-KLM,