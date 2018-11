Hop! gare les voitures avec TravelCar

Hop! travaille avec TravelCar qui propose aux passagers des stationnements jusqu’à 60% moins onéreux qu'une place traditionnelle.Localisés à proximité de nombreux aéroports français, les parkings sont clos et surveillés 24h/24 et 7j/7. Des navettes gratuites sont mises à disposition afin d’assurer le transfert entre le parking et la plate-forme.Pour compléter ce service de stationnement, diverses options sont disponibles comme le parking couvert, un voiturier, le lavage ou entretien du véhicule.Actuellement, l'offre est valable sur une vingtaine d’escales en France et en Europe : Bâle-Mulhouse, Biarritz, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris-Orly, Pau, Perpignan, Rennes, Toulon, Toulouse, Bologne, Bruxelles, Düsseldorf, Florence, Genève, Milan Malpensa, Prague, Rome, Venise. Elle sera par la suite déployée sur l'ensemble du réseau de la compagnie.Les voyageurs d'affaires clients Hop! peuvent accéder au service sur : hop.travelcar.com.