Hop! propose 245 000 sièges à 39€

Hop! met en vente jusqu'au 29 mai 245 000 places à 39€ l’aller simple. Pour bénéficier de cette offre exceptionnelle, les voyages doivent être compris entre le 1er juillet et le 30 septembre 2018. Une formule pratique pour faire des économies sur les voyages d'affaires ou... sur les déplacements persos de l'été.



Cette promotion est valable sur de nombreuses lignes du réseau Hop! telles que :

- De et vers Paris-Orly : Agen, Aurillac, Biarritz, Bordeaux, Brest, Brive, Castres, Clermont-Ferrand, La Rochelle, Lorient, Tarbes-Lourdes, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse-Bâle, Nice, Pau, Perpignan, Quimper, Toulon, Toulouse

- De et vers Paris-Charles de Gaulle : Brest, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Toulon, Toulouse

- De et vers Lyon : Biarritz, Bordeaux, Brest, Brive, Caen, La Rochelle, Lille, Marseille, Metz-Nancy-Lorraine, Nantes, Nice, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly Pau, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Bologne, Bruxelles, Milan, Nuremberg, Rome, Venise

- De et vers Bordeaux : Lille, Lyon, Marseille, Nice, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Düsseldorf, Rome

- De et vers Lille : Bordeaux, Brest, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg

- De et vers Marseille : Bordeaux, Lille, Lyon, Metz-Nancy-Lorraine, Nantes, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Strasbourg, Toulouse

- De et vers Nantes : Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Paris-Charles de Gaulle, Strasbourg, Toulouse, Düsserldorf, Hambourg

- De et vers Nice : Bordeaux, Lille, Lyon,Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly

- De et vers Strasbourg : Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Rennes, Toulouse

- De et vers Toulouse : Caen, Lyon, Marseille, Nantes, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Rennes, Strasbourg