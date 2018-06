Hop! rapproche Rennes et Bruxelles

Hop! Air France va relier Rennes à Bruxelles tous les jours sauf le samedi à compter du 24 septembre 2018. La compagnie déploiera un Embraer 145 de 50 sièges sur cette ligne. Du lundi au vendredi, l'avion décollera de la piste bretonne à 14h15 pour se poser en Belgique à 15h30. Le vol Bruxelles-Rennes quittera la capitale belge à 12h25 pour un atterrissage dans l'Hexagone à 13h40.



La fréquence du dimanche proposera un départ de Bruxelles à 16h25 et de Rennes à 18h10. Les vols, prochainement disponibles à la vente, seront à partir de 49€ TTC l’aller simple.



Par ailleurs, Hop ! a renforcé ses capacités au départ de l'aéroport de Rennes lors de son programme d'été 2018 :

- 3 vols quotidiens vers Paris-Charles de Gaulle, en Embraer 190 ou 170 (+21% de sièges)

- 1 vol quotidien vers Amsterdam, en avion de 100 sièges (+100% de sièges)

- 3 vols quotidiens vers Lyon, en Embraer 190 ou CRJ 700 (+9% de sièges, notamment du jeudi au dimanche)

- 2 vols quotidiens vers Marseille, en CRJ 1000 (+41% de sièges)

- 3 vols quotidiens vers Toulouse, en CRJ 1000 (+58% de sièges)

- 4 vols hebdomadaires vers Strasbourg, en CRJ 1000 (lundi, jeudi, vendredi et dimanche)

- 4 vols hebdomadaires (lundi, jeudi, vendredi et dimanche) vers Nice, en CRJ 1000 ou ATR 72-600 (+55% de sièges)

- 1 vol le samedi vers Ajaccio et Bastia, du 21 avril au 29 septembre en CRJ 1000

- 1 vol le samedi vers Figari, du 21 avril au 29 septembre en Embraer 170