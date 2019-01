Hop! va relier Brest à Amsterdam en avril

Hélène Abraham, Directrice Commerciale Marketing et Produits de Hop! a profité de son passage à l’aéroport de Brest Bretagne ce mardi 22 janvier 2019 pour présenter les nouveautés de la compagnie.



Le transporteur proposera aux voyageurs d'affaires brestois 3 vols hebdomadaires directs vers Amsterdam. Les fréquences seront assurées tous les mardi, jeudi et samedi avec un CRJ 700 à partir du 2 avril 2019. Avec cette nouvelle ligne, les professionnels en déplacement auront accès à l'offre internationale de Schiphol et KLM, en plus de celles de l'aéroport de Lyon et des plates-formes parisiennes.



Le groupe Air France-KLM dessert 314 destinations dans 116 pays via ses hubs de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol. Ils permettent ainsi plus de 20 000 opportunités de correspondance moyen- et long-courrier.



Par ailleurs pendant l'été, la compagnie lancera une ligne Brest – Nice. Les vols seront assurés tous les samedis du 25 mai au 31 août. Elle mettra aussi le cap sur Bastia les samedis du 6 juillet au 31 août.



Un trafic en hausse à Brest en 2018

Hop! a vu son trafic augmenter de 3,3% au départ de Brest en 2018. Le remplissage des vols à 78,3% s’est amélioré d’un point. Avec 3 vols quotidiens vers Lyon, un tiers des clients de la ligne est en correspondance au-delà de Lyon. Nice, Strasbourg et Marseille sont les principales villes de correspondance.



Le nombre de passagers en correspondance à Paris-Orly a grimpé et représente plus d’un tiers des clients de la ligne. New York, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Cayenne et La Réunion sont des destinations privilégiées au départ de Paris-Orly.



De plus de et vers Brest, plus de 60% des voyageurs sont en correspondance à Paris-Charles de Gaulle sur le réseau d’Air France.



L’offre de HOP! à l’hiver 2018/2019

• 6 vols quotidiens vers Paris-Orly, en Airbus ou en CRJ 1000

• 3 vols quotidiens vers Paris-Charles de Gaulle, dont 1 en Embraer 190 et 2 en Embraer 170

• 3 vols quotidiens vers Lyon, en ATR 72-600 (+11% de sièges offerts)

• 4 vols par semaine (lundi, mercredi, vendredi, dimanche) vers Lille, en Embraer 145

• 1 vol par semaine (samedi) vers Pau, du 22 décembre 2018 au 5 janvier 2019 et du 9 février au 2 mars 2019, en CRJ 1000 de 100 places

• 1 vol par semaine (dimanche) vers Genève, du 23 décembre 2018 au 6 janvier 2019 et du 10 février au 3 mars 2019, en avion de 100 sièges.



L’offre de HOP! à l’été 2019

• 6 vols quotidiens du lundi au vendredi vers Paris-Orly, 3 vols le samedi, 4 vols le dimanche, en Airbus ou en CRJ 1000 ou en CRJ 700

• 3 vols quotidiens vers Paris-Charles de Gaulle, en Airbus

• 3 vols quotidiens vers Lyon, majoritairement en CRJ 700

• 2 vols par semaine (lundi, vendredi) vers Lille, en Embraer 145

• Nouveauté : 1 vol par semaine (samedi) vers Nice, du 25 mai au 31 août 2019 en CRJ 700 (ouverture des ventes fin janvier)

• Nouveauté : 1 vol par semaine (samedi) vers Bastia, du 6 juillet au 31 août 2019 en CRJ 700 (ouverture des ventes fin janvier)

• Nouveauté : 3 vols par semaine (mardi, jeudi et samedi) vers Amsterdam en CRJ 700, à compter du 2 avril 2019