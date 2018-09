Hop! : vente flash sur les destinations Bretagne

Pour bénéficier de cette offre, les voyageurs d'affaires doivent effectuer leur réservation entre ces 25 et 26 septembre, pour des voyages compris entre le 5 novembre et le 16 décembre 2018.



La promotion est valable sur de nombreuses lignes du réseau Hop! en provenance et en direction de la Bretagne, telles que :

- De et vers Brest : Lyon, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly

- De et vers Lorient : Lyon

- De et vers Nantes : Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Paris-Charles de Gaulle, Strasbourg, Toulouse

- De et vers Quimper : Paris-Orly

- De et vers Rennes : Lyon, Paris-Charles de Gaulle, Nice, Toulouse



Par contre attention, le billet est non remboursable.