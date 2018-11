Hostmaker renforce son offre luxe sur le marché français

Disponible dans toutes les villes dans lesquelles Hostmaker est déjà implanté, Stayy with Hostmaker arrive sur le marché français. Son ambition : répondre à une demande croissante d'expériences personnalisées, haut de gamme, dans de grandes destinations, notamment à Paris. "Ces quatre dernières années, nous avons hébergé plus de 275 000 clients, nous avons donc parfaitement compris ce qui fait que les grands voyageurs se sentent un peu chez eux, même loin de leur foyer, que ce soit pour un séjour de courte, de moyenne ou de longue durée", explique Nakul Sharma, fondateur et CEO de Hostmaker.



Grâce à cette plateforme dédiée au marché de l'hébergement premium, 150 nouveaux logements parisiens s'ajoutent aux 2 000 déjà sélectionnés à travers le monde. Selon Renaud Barnoin, Directeur général France de Hostmaker, "Grâce à Stayy with Hostmaker, nous offrons des biens d’exception et une expérience unique de la vie à Paris".