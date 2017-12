Hotel Indigo s'implante en Belgique

L’Hotel Indigo Antwerp City Centre dispose de 82 chambres «boutique» aux couleurs chatoyantes. Les tons chauds du chêne sont rehaussés de légères touches de couleurs qui parsèment les murs, les thèmes botaniques et «insectes» reflétant le style bohème du quartier environnant.L’hôtel est situé à quelques minutes à pied seulement des lieux emblématiques d’Anvers, notamment de musées, ainsi que du quartier très animé des bars et des restaurants. Équipé d’une connexion wifi gratuite, l’établissement met à la disposition de ses hôtes une machine Nespresso dans chaque chambre, et possède son propre restaurant, le QA’s Kitchen.Actuellement, le groupe IHG compte 24 établissements Hotel Indigo en Europe, et 18 hôtels supplémentaires devraient ouvrir leurs portes au cours des trois à cinq prochaines années.Koningin Astridplein 43Anvers 2018BelgiqueTel : 32-3-3695999