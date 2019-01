Hôtel : les voyageurs d'affaires millennials veulent du wifi, netflix et des consoles de jeu

Selon l'étude réalisée par Knightsbridge furniture, 70% des 1000 hôtes âgés entre 18 et 34 ans interrogés préfèrent séjourner dans un hôtel équipé des dernières technologies comme les clés digitales, le paiement mobile, les smarts TV ou encore des chargeurs de smartphone.



Les Millennials s'entendent sur un point avec les voyageurs d'affaires les plus aguerris : le besoin vital d'une connexion internet pendant le séjour. 70% des jeunes sondés ont indiqué qu'un wifi puissant les encouragerait à réserver dans un hôtel. Par ailleurs, plus de la moitié d'entre eux (57%) se disent prêts à y retourner si la connexion se révèle de très bonne qualité.



Les autres éléments qui décident les Millennials à choisir un établissement plutôt qu'un autre, sont la présence d'une smart TV avec Netflix (54%) et des consoles de jeu. Toutefois, sur ce dernier point, les hommes apprécient plus que les femmes la possibilité de jouer à des jeux vidéos pendant leur séjour (40% des hommes contre 22% des femmes).



Twitter, Instragram, Facebook jouent aussi un rôle dans le choix de l'hôtel. 73% des sondés ont reconnu vérifier les contenus des réseaux sociaux des établissements avant de faire une réservation. Et, un sur trois estime qu'il serait rebuté si l'hôtel n'est pas présent sur les réseaux sociaux.