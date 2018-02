Hôtellerie : les 15 premiers canaux de distribution (avec infographie)

Les résultats ont été obtenus par l’analyse de 72 millions de réservations d’hôtels traités en 2017 par la solution de gestion de canaux de distribution. Au total, ils ont généré 21,53 milliards de dollars (19,22 milliards d’euros) en chiffre d’affaires brut, pour les 28 000 clients hôteliers de la société à travers le monde. Mais à la lecture du communiqué, plusieurs questions se posent. Hotelbeds à la 4ème place semble illogique. Tous comme l'absence d'Hcorpo/Teldar ou d'Amadeus... Sans doute faut-il y voir des résultats de trafic plus que des volumes négociés.



Malgré ces réserves, l'approche de l'étude donne une bonne idée du marché. On retrouve sans surprise les canaux domestiques et B2B, plus loin les OTAs, et finalement les sites web d’hôtels, les grossistes et les systèmes de distribution internationaux. Les 15 premiers canaux de réservation en France ont contribué à générer 87% du revenu total comptabilisé pour les hôtels français en 2017. I



Top 15 des canaux de réservation pour les hôtels basés en France :

1. Booking.com

2. Expedia

3. Sites web d’hôtels (réservations directes)

4. Hotelbeds

5. Systèmes de distribution mondiaux (GDS)

6. GTA

7. HRS - Hotel Reservation Service

8. Groupe Hostelworld

9. Agoda

10. Infinite Hotel

11. Keytel Hotels

12. Hotusa

13. JacTravel

14. Weekendesk

15. Lastminute.com