Hôtels Marriott: Alexa vous attend dans la chambre

Amazon a lancé Alexa for Hospitality en juin, un outil similaire à l'assistant vocal Alexa standard mais adapté pour mieux répondre aux besoins des hôtels. Marriott a été retenu comme partenaire de lancement du produit, et la chaîne hôtelière a choisi Charlotte comme l'un des deux sites d'essai. Le Marriott Irvine Spectrum de Los Angeles, connu pour son adoption de gadgets tels que les portes de douche numériques à écran tactile, sortira Alexa à la fin du mois.



On peut demander à l'appareil d'effectuer des tâches telles que contrôler la température de la pièce, l'éclairage et la télévision, jouer de la musique, régler les alarmes, donner des mises à jour sur la météo et les déplacements, commander le service en chambre ou l'entretien ménager, appeler la réception et procéder aux formalités de départ.



L'installation de cette nouvelle fonctionnalité suscite également quelques réserves. Des préoccupations en matière de confidentialité, à tel point que de nombreuses associations de consommateurs demandent aux hôtels de garder certaines chambres sans Alexa.