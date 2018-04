Hôtels & Préférence compte plus de 10 000 chambres

Avec l'intégration de l'hôtel 5 étoiles Maison Albar Paris Céline, Hôtels & Préférence dépasse le cap des 10 000 chambres. Ce lieu offre aux clients du groupe une adresse chic et décontractée au cœur de la capitale.L'établissement dispose de 60 chambres et suites équipées des dernières technologies. La plus prestigieuse, la Chambre 1923 propose 28m² de lumière naturelle sur deux niveaux et une situation exceptionnelle au dernier étage de l’hôtel. Ce duplex offre une vue à 180 degrés sur la capitale avec un point de vue privilégié sur la Canopée et l’église Saint-Eustach (la nuitée est à partir de 492€). Le wifi est gratuit dans l'ensemble de l'établissement.Les clients peuvent s’attabler au Restaurant Odette. Aux commandes le Chef Yannick Lahopgnou, formé au Meurice auprès du Chef Yannick Alléno, assemble les bases d’une haute cuisine avec des produits de tradition bistro, pour proposer à toute heure une carte entièrement faite maison, authentique, simple et contemporaine.L'hôtel abrite aussi le Spa Céline by Cinq Mondes. Il offre un vaste espace consacré à la détente et à la découverte dessoins et massages inspirés des rituels de Beauté de l’univers Cinq Mondes. Hammam, jacuzzi, douche sensorielle et salle de fitness forment un parcours bien-être complet.Par ailleurs, pour les balades bleisure dans la capitale, Maison Albar Hotel Paris Céline met à la disposition de ses clients la dernière GoPro (conditions de l’offre disponibles à la réception).23-25 rue du Pont-neuf75001 ParisTel : +33 (0)1 78 94 90 40