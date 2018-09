Hoxton Williamsburg, un nouvel hôtel au cœur de Brooklyn

Un espace baptisé l'Appartement est destiné à accueillir des réunions, des séminaires et tous types de rassemblement. Les chambres sont spacieuses, équipées d'écran lcd, de wifi d'un espace de travail avec bureau et pour certaines d'un mini-bar. Le prix des chambres débute à 279 dollars (239 euros) pour une nuit.La situation de l'hôtel, dans un quartier vivant et très animé, facilement accessible et desservi par tous les modes de transports urbains, saura satisfaire une clientèle d'affaires. D'autres photos et toutes les informations concernant les réservations sont consultables sur le site internet de l 'hôtel Hoxton Williamsburg Hoxton Williamsburg, 97 Wythe Ave, Brooklyn, New-York 11249, États-UnisTéléphone : +1 718-215-7100