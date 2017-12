Hyatt Centric s'implante en Espagne

Le Hyatt Centric Gran Via Madrid dispose de 159 chambres, dont 7 suites junior, 5 suites, 2 suites avec terrasse, 1 suite Fenix et une suite Présidentielle donnant sur la Gran Via. Chaque chambre dispose d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'une télévision à écran plat de 140 cm, de la climatisation à réglage individuel et d'un coffre-fort électronique.Les voyageurs d'affaires ont à leur disposition trois restaurants: Hielo Y Carbon, Ondas : Vermuteria + Lounge et Via Fantastica. Ils peuvent aussi profiter d'un centre de remise en forme ouvert 24h/24h. Il est aménagé d'équipements cardio-training ultramodernes gratuits. Les clients se voient aussi proposer un service de restauration à emporter, une conciergerie, une équipe parlant plusieurs langues et une blanchisserie avec nettoyage à sec.Les entreprises peuvent également organiser des événements dans cet hôtel grâce à 197m² d'espaces de réunion flexibles. La plus grande des salles peut accueillir jusqu'à 197 participants.Gran Via 31Madrid, Espagne 28013Tel: +34 91 837 1234