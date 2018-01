Hyatt Centric s'installe à Tokyo

L'hôtel Hyatt Centric Ginza Tokyo est situé dans la rue très cosmopolite et tendance de Namiki-dori à Ginza. Il occupe un immeuble de 12 étages, qui était anciennement les premiers bureaux à Tokyo de la société Asahi Shimbun, éditeur du grand quotidien national japonais, créée en 1888.Les clients peuvent se détendre et recharger leurs batteries dans l’une des 164 chambres et Suites contemporaines de l'établissement. La Suite Namiki, située au dernier étage, a une terrasse surplombant la rue Namiki-dori et est équipée d’un grand teppanyaki. Elle est également réservable en tant que salle de réunion avec ses 127 mètres carrés.Les chambres standards font 35 mètres carrés tandis que les chambres Deluxe offrent 47 mètres carrés. Elles sont équipées d’une table polyvalente qui transforme le cabinet de toilette en coin repas ou de travail, maximisant ainsi l’espace. Les suites King, Twin, et City View font toutes 77 mètres carrés. Des produits de bain écologiques Beekind, des appareils électroniques Bluetooth et des sèche-cheveux sont disponibles dans chaque chambre.Les chambres du 5ème au 8ème étage ont une vue sur les anciens bureaux, les galeries, et les studios du quartier. Le 9ème étage offre une vue impressionnante.Le Namiki667, le restaurant signature de l’hôtel propose des recettes de cocotte et d’autres spécialités de produits frais. Les tables de la terrasse de 100 mètres carrés surplombent la rue. Une salle à manger privée de 24 couverts est disponible pour des repas d'affaires.6-6-7 Ginza, Chuo-ku,Tokyo,Japon, 104-0061Tel: +81 3 6837 1313Fax: +81 3 6837 1314