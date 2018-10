Hyatt Hotels rachète Two Roads Hospitality

Grâce au rachat de Two Roads (85 hotels situées dans huit pays), Hyatt étendra sa présence sur 23 nouveaux marchés. Mark Hoplamazian, Président Directeur Général d’Hyatt Hotels Corporation explique "La combinaison de la présence de la marque Two Roads et de ses plans de développement en Asie, avec la position déjà forte d’Hyatt dans cette région nous permettra d'accélérer notre expansion dans cette partie du monde d'une importance critique et en pleine croissance".



L'acquisition consiste en un prix d'achat de base de 480 millions de dollars, avec la possibilité pour Hyatt d'investir jusqu'à 120 millions de dollars supplémentaires dans l'agrégat, en fonction de l'issue de certaines conditions à définir individuellement après la clôture. Le communiqué ajoute "Le prix d'achat total de base plus le prix d'achat total conditionnel devrait refléter un multiple d'EBITDA d'environ 12-13 fois les bénéfices stabilisés à 2021, ce qu’Hyatt considère comme le meilleur indicateur d'évaluation, fondé sur les synergies et la croissance prévues".



Après la finalisation de la transaction - qui devrait intervenir dans le courant de l'année – le groupe hôtelier créera une division Lifestyle qui réunira les activités des marques Two Roads et Hyatt's lifestyle.



De plus, Hyatt prévoit d'intégrer les marques Two Roads dans le programme World of Hyatt en 2019. Les membres pourront ainsi gagner et échanger des points lorsqu'ils séjourneront dans des établissements Two Roads.