Hyatt House s'installe à Kuala Lumpur

Hyatt House Kuala Lumpur, Mont’Kiara propose aux voyageurs d'affaires 298 chambres dont 255 studios ou appartements pensés pour les longs séjours. Ces hébergements disposent d'une cuisine équipée, d'un espace salon et de larges chambres.Les hôtes bénéficient du wifi gratuit dans tout le complexe. Ils ont également à leur disposition 3 restaurants, un bar, une salle de sport ouverte 24/24 et une piscine.Le programme Very Important Resident (VIR) propose des services personnalisés aux professionnels en déplacement séjournant plus de 30 nuits consécutives comme les courses alimentaires faites gratuitement pour eux. Par ailleurs, tous les clients ont accès à des services de navettes gratuites pour le Mont Kiara, les centres commerciaux de la ville ou encore les centres de convention MITEC & Matrade.Les entreprises ont la possibilité d'organiser des événements dans l'établissement grâce à 300m² d'espaces flexibles dédiés au MICE.G-2 Arcoris, Kuala Lumpur,Malaisie, 50480Tél.: +603 6419 8688Fax: +603 6419 8988Mail : kualalumpur.house@hyatt.com