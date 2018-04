Hyatt Place et Hyatt House prévoient d'atterrir à Roissy en 2020

Hyatt Hotels va installer un complexe double enseigne Hyatt Place et Hyatt House, à Roissy CDG. L’ouverture des ces établissements, prévue pour le second semestre 2020, marquera l’introduction des enseignes de Select Service d’Hyatt en France, portant ainsi à dix le nombre d’établissements Hyatt dans l’Hexagone.



L'hôtel Hyatt Place Paris Charles de Gaulle Airport (309 chambres) offrira un design intuitif, une ambiance décontractée, des espaces spacieux proposant différents services comme une connexion wifi gratuite, un service alimentation 24h/24h et un espace pour se reposer avant le prochain départ. L’établissement Hyatt House Paris Charles de Gaulle Airport (121 chambres) proposera des appartements-suites avec une cuisine entièrement équipée pour un confort "comme à la maison".



Par ailleurs ils partageront des espaces de conférence, un bar et restaurant ouverts tout au long de la journée, une salle de sport et une grande piscine.