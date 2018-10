Hyatt Place va ouvrir son premier hôtel dans le centre de Londres

L'immeuble, dont l'ouverture est prévue en 2020, comptera 280 chambres, un salon et une terrasse au neuvième étage, une cour intérieure, un gymnase, un marché et un concept de salle de réunion flexible.



Hyatt Place London City / East sera la troisième propriété de marque Hyatt Place dans la région de Londres, rejoignant l'aéroport Hyatt Place London Heathrow et Hyatt Place West London / Hayes.



Ce sera la 7ème propriété du groupe au Royaume-Uni, avec le Hyatt Regency London The Churchill, Andaz London Liverpool Street, Hyatt Regency Birmingham et le Great Scotland Yard Hotel London qui doit ouvrir ses portes au début de l'année prochaine.