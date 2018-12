Hyatt Regency s'implante à Bangkok

Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit a pris place dans un immeuble de 31 étages. Il propose 273 chambres dont 21 suites. Bénéficiant de grandes baies vitrées, elles offrent une vue imprenables sur la ville. Elles font au moins 35m² et sont toutes équipées d'une télé écran plat de 55 pouces, d'un bureau et du wifi gratuit.Par ailleurs, les clients peuvent délaisser les clés et ouvrir la porte de la chambre avec leur téléphone grâce à la solution Hyatt Mobile Entry. Ils ont aussi à leur disposition gratuitement pendant leur séjour un smartphone offrant une connexion 4G et les appels locaux et internationaux illimités.L'établissement abrite également un restaurant proposant une cuisine thaï authentique, un bar, un lounge, une salle de sport ou encore une piscine extérieure.De leur côté, les entreprises ont à leur disposition 1359m² dédiés aux événements professionnels. La salle de bal peut recevoir jusqu'à 850 participants. Quatre salles de réunion flexibles pouvant accueillir entre 24 et 140 personnes sont aussi disponibles.1, Sukhumvit Soi 13 (BTS Nana)Bangkok, 10110ThaïlandeTel : +66 2098 1234