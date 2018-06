Hyatt Regency s’implante à Beijing

L'Hyatt Regency Beijing Wangjing s'est inspiré de l'architecture des maisons chinoises en forme de U, baptisées Sanhe Yuan. L'établissement mise aussi beaucoup sur la verdure et la lumière, proposant 348 chambres dotées d'une palette de couleurs et des matériaux naturels. Les hôtes peuvent profiter pendant leur séjour d'une connexion wifi, d'une télé écran plat, d'une literie confortable et d'un "menu" de 9 oreillers.Les voyageurs d'affaires ont aussi à leur disposition plusieurs offres de restauration, un centre de fitness 24/24, une piscine couverte de 25m et un jardin.Par ailleurs, les entreprises peuvent organiser des événements dans l'établissement grâce à plus de 5600m² dédiés au MICE. La plus grande des 12 salles proposées fait 1370m². Elle peut accueillir jusqu'à 950 invités si elle est en disposition banquet et jusqu'à 1200 convives pour les cocktails et conventions.L'hôtel a mis en place une offre spéciale ouverture. Les chambres sont proposées à partir de 144 dollars US la nuitée (+ buffet petit déjeuner) jusqu'au 8 octobre 2018.Lei Shing Hong Center,8 Guangshun South Street,Chaoyang DistrictBeijing,Chine, 100102Tel: +86 10 8630 1234