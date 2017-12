Hyatt Regency s'installe à Moscou

Le Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park dispose de 298 chambres et 39 suites. Elles offrent une vue imprenable sur la ville de Moscou ou le parc Petrovsky. Elles sont aussi dotées d'un espace de travail, du wifi gratuit ou encore d'une télé écran plat.



L'établissement propose trois restaurants et bars. Le centre fitness et spa abrite une salle de sport ouverte 24h/24h, une piscine intérieure de 25 mètres de long, un espace détente, un jacuzzi, des saunas et des hammams.



L’hôtel offre aux entreprises 3 500m² d'installations dédiés aux événements. L’établissement peut ainsi accueillir une multitude de manifestations dans la salle de bal Regency de 700 m², des réunions d'affaires, ainsi que de grandes conférences dans les 13 espaces de réunion privés disponibles sur place.



Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park

La nuitée est actuellement affichée à partir de 9000rub (env. 131€)

Leningradsky Avenue 36 building 33,

Moscou 125167

Russie

Tel: +7 495 479 1234

Fax: +7 495 479 1235