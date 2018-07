Hyatt Regency s'installe à Zhenjiang (Chine)

(buffet petit-déjeuner inclus – offre de lancement disponible jusqu'au 30 septembre)

Hyatt Regency Zhenjiang s'est installé dans la Tour Est du Suning Plaza, le plus haut gratte-ciel de la ville chinoise. Il propose 318 chambres dont 20 suites. Situées entre le 59e et le 76e étage, elles offrent une vue imprenable sur le fleuve Yangzi Jiang. Elles sont également équipées du wifi gratuit, d'une télé smart de 65 pouces et d'un vaste espace de travail. Les suites abritent également une machine Nespresso.Les voyageurs d'affaires ont à leur disposition plusieurs restaurants et bars. Ils peuvent aussi se détendre en faisant un plongeon dans la piscine couverte ou de l'exercice dans la salle de sport ouverte 24/24.Les entreprises ont la possibilité d'organiser des événements dans l'établissement grâce à 1532m² dédiés aux événements MICE. La plus grande salle fait 880m² et peut accueillir jusqu'à 900 personnes lors d'un cocktail ou 450 convives lors d'un banquet.301 Zhongshan East RoadZhenjiang,Chine, 212000Tel: +86 511 8885 1234Fax: +86 511 8885 5959Mail : zhenjiang.regency@hyatt.com