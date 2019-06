Hyatt ajoute Alila Hotels au programme de fidélité World of Hyatt

Dès ce mardi 25 juin et d’ici le 16 juillet, 16 hôtels Alila vont rejoindre le programme de fidélité World of Hyatt, qui permet aux clients de recevoir des points de fidélité ou de bénéficier d’avantages dans les établissements hôteliers. Ces 3 prochaines semaines, les 16 hôtels suivants (1 aux États-Unis, 15 en Asie) vont être intégrés au programme World of Hyatt :



-Ventana Big Sur - Réseau Alila - Big Sur, Californie

-Alila Solo - Solo (Surakarta), Java, Indonésie

-Alila Seminyak - Seminyak, Bali, Indonésie

-Studios at Alila Seminyak - Seminyak, Bali, Indonésie

-Alila Ubud - Gianyar, Bali, Indonésie

-Alila Villas Uluwatu - Uluwatu, Bali, Indonésie

-Alila Villas Koh Russey - Koh Russey, Sihanoukville Province, Cambodge

-Alila Bangsar - Kuala Lumpur, Malaisie

-Alila Manggis - Karangasem, Bali, Indonésie

-Alila SCBD - Jakarta, Java, Indonésie

-Alila Diwa Goa - Salcette, Goa, Inde

-The Diwa Club by Alila - Salcette, Goa, Inde

-Alila Jabal Akhdar - Jabal Al Akhdar, Oman

-Alila Fort Bishangarh - Jaipur, Rajasthan, Inde

-Alila Anji - Anji, Zhejiang, Chine

-Alila Wuzhen - Jiaxing, Zhejiang, Chine