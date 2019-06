Hyatt inaugure un nouvel établissement à Chicago

Composé de 200 chambres, il est situé à proximité des marchés de West Loop et Fulton. Il dispose également d'une piscine intérieure, d'un bar, d'un espace fitness et de deux espaces de réunions.



"Hyatt House Chicago / West Loop-Fulton apportera une nouvelle expérience dynamique au marché et constitue un excellent exemple de notre concentration continue sur la croissance des hôtels haut de gamme pour attirer les voyageurs d’affaires et les touristes" , déclare Ripton Melhado, vice-président de la stratégie opérationnelle, Hyatt Place et Hyatt House Americas.



En Europe, le premier Hyatt House ouvrira ses portes à l'aéroport CDG en 2020.