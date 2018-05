Hyatt lance un programme pour les PME

Les PME n'ont souvent pas des dépenses d'hébergement assez importantes pour nouer un contrat corporate avec des hôteliers. Hyatt a mis en place pour elles une offre leur permettant malgré tout de faire des économies sur leurs séjours : un programme de fidélité baptisé Hyatt Leverage Ce programme propose aux petites entreprises jusqu'à 15% de réduction sur les prix standards des établissements du groupe participants. Par ailleurs, les clients corporates profitent également de 5% sur les locations d'hébergements d'Oasis.Les sociétés inscrites reçoivent un numéro de membre unique. Le travel manager responsable a accès aux informations des voyageurs d'affaires, aux réservations et aux dépenses via une plate-forme. Elle permet également un tracking sur le booking et les dépenses de l'entreprise.Le programme de fidélité est dédié aux entreprises qui réservent au moins 50 nuitées dans l'année dans les établissements du groupe hôtelier. Les membres qui n'atteignent pas ce volume peuvent être retirés de Hyatt Leverage lors de leur requalification. Toutefois, Hyatt assure qu'il étudiera les dossiers au cas par cas.