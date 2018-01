Hyatt révise sa politique d'annulation

Le groupe hôtelier appliquera désormais des frais pour toute annulation qui intervient dans les 48 heures avant la date de réservation. Mais Hyatt précise également que " chaque hôtel peut continuer à définir sa propre politique d'annulation en fonction de la dynamique et des attentes du marché local ". Cette politique d'annulation sera communiquée de manière transparente au moment de la réservation et dans les courriels adressé aux clients.



Les membres de World of Hyatt Explorist, Globalist ou Lifetime Globalist pourront annuler jusqu' à 24 heures avant l'arrivée lorsque la politique d'annulation de l'hôtel est de 48 heures.