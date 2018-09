Hyatt se renforce en Afrique avec 9 ouvertures d'ici 2020

Entre 2005 et 2017 le nombre de touristes en Afrique subsaharienne a augmenté de 5,8 %, ce qui est nettement supérieur à la moyenne mondiale de 4,2 %, d'après les chiffres de l'Organisation Mondiale du Tourisme. Souhaitant profiter de cette croissance, le groupe hôtelier Hyatt a choisi de poursuivre son développement sur le continent africain avec l'ouverture programmée de 9 nouveaux établissements d'ici la fin 2020.



Voici la liste de ces nouvelles implantations :

Algérie : Aéroport Hyatt Regency d'Alger (ouverture prévue au 1er trimestre 2019),

Éthiopie : Hyatt Regency Addis-Abeba (ouverture prévue au 4em trimestre 2018),

Kenya : Hyatt Place Nairobi/Westlands et Hyatt House Nairobi/Westlands (ouverture prévue en 2020),

Sénégal : Hyatt Centric Dakar (ouverture prévue au 1er trimestre 2019)



Sur les marchés établis d'Afrique, Hyatt est en train d'étendre son empreinte de marque :

Le Caire : Hyatt Regency Cairo West (ouverture prévue en 2020) marquera le deuxième hôtel Hyatt en Égypte et le retour du drapeau Hyatt dans la capitale égyptienne.

Maroc : Park Hyatt Marrakech (ouverture prévue en 2020) et Hyatt Regency Taghazout (ouverture prévue au 3em trimestre 2019) seront les troisième et quatrième hôtels Hyatt au Maroc.

Tanzanie : Hyatt Regency Arusha (ouverture prévue mi-2019) sera le troisième hôtel de la marque Hyatt du pays.



Dans le cadre du plan d'expansion à long terme de Hyatt en Afrique subsaharienne, le groupe précise qu'il est maintenant à la recherche d' opportunités dans des pays comme le Rwanda, l'Ouganda, le Mozambique, la Namibie, le Cameroun, Madagascar, le Ghana et la Côte d'Ivoire.