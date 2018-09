IAG va augmenter sa surcharge GDS

Le montant de la surcharge GDS appliquée aux vols de British Airways et Iberia passera de 9,50€ à 10,50€ par segment à compter du 18 septembre. Avec cette hausse, la taxe du groupe IAG se hisse à un niveau proche des surcharges d'Air France-KLM (11€ par vol) et Lufthansa (16€).Toutefois, cette mesure devrait avoir un effet restreint sur les dépenses Business Travel. Le groupe aérien qui facture des frais sur les réservations via GDS depuis novembre 2017, a noué des accords avec les principales TMC dispensant les passagers Corporate de cette surcharge.