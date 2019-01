IATA annonce le lancement d'une nouvelle solution de paiement

Testée dans un premier lieu au Royaume-Uni, cette nouvelle solution a su séduire les clients. Un système d'achat qui a vu le jour suite à la 2ème version de la directive européenne sur les service paiement, la DSP2, qui encourage l'open banking et les transactions à débit direct entre acheteurs et vendeurs.



Selon Iata, Iata Pay offre aux compagnies aériennes une solution de paiement moins chère , un niveau de sécurité élevé, qui permet d'alimenter plus rapidement la trésorerie grâce au paiement instantané et simple d'utilisation. Un prototype va être désormais testé à l'échelle européenne en 2019.