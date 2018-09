IFTM Top Resa : participez aux Journées Internationales du Voyage d'Affaires

14h00-14h45

Bilan 2018 du voyage d'affaires, perspectives 2019

Christophe Drezet (EPSA) – Marcel Lévy (DéplacementsPros)



Comme tous les ans, EPSA livre son bilan économique 2018 du voyage d’affaires ainsi que les perspectives pour 2019. Tous les périmètres seront passés à la loupe : TMC, compagnies aériennes, transport ferroviaire, hôtellerie… Et bien évidemment toutes les nouvelles solutions qui visent à disrupter le marché. De quoi vous donner des idées et de nouveaux leviers d’économies pour l’année 2019.



15h00-15h45

Mobilité du collaborateur : les solutions B2C ont-elles tué le voyage d’affaires ?

Jean Ludovic Plaisance (EPSA) – Marcel Lévy (DéplacementsPros)



Sur la scène…

• Charlotte Griveaud, Egencia, Senior Product Marketing Manager

• Dick Wissink, Trainline, Head of International B2B Sales

• Bertrand Flory, AMADEUS, Ventes Corporate

• Nicolas Kalokeris, Clarins, Chef de groupe Achats Indirects



Les entreprises issues de l’univers du B2C ont profondément impacté les attentes du voyageur d’affaires. Dorénavant celui-ci exige de la simplicité, une UI agréable et des outils disponibles sur ses mobile devices. De nombreux nouveaux acteurs arrivent, certains de pouvoir tirer leur épingle du jeu en jouant sur la séduction et l’envie. Les acteurs historiques tentent une transformation digitale, souvent à marche forcée. Il est donc grand temps de prendre un peu de hauteur et de faire le point sur les forces en présence et les tendances fortes à ne pas louper.



16h00-17h00

Gestion des appels d’offres : et s’il était temps de repenser vos référencements hôteliers et aériens ?

Christophe Roth (EPSA) – Guillaume Poulain (TOM - DéplacementsPros)



Sur Scène

• Céline PELZAK, Global SSD Senior Buyer Travel & Vehicles, Danone

• François MAIGNE, Director Global Corporate Sales, Air France

• Isabelle SALAU, Regional Director UKI & France, Global Sales Europe, Marriott International

• Sébastien TEXIER, CEO and co-founder, Winglet.io



Tous les ans… cela recommence ! Tous les ans, à peu près à la même époque, toutes les entreprises se lancent dans l’exercice périlleux, chronophage et à l’efficacité de plus en plus difficile à démontrer : référencer et négocier avec les principales compagnies aériennes et les principales chaines hôtelières. Ce passage obligé commence à montrer ses limites car le marché a beaucoup évolué ces dernières années avec l’arrivée des tarifs dynamiques dans l’hôtellerie et la multiplication des compagnies low-costs et autres offres ciblées. Cet atelier sera l’occasion de réfléchir ensemble, avec les principaux acteurs concernés, aux bonnes pratiques qu’il convient dorénavant de développer pour tirer profit de ces évolutions.



17h15-18h00

Révolution dans la distribution, 2019 l’avènement des circuits courts ?

Christophe Drezet (EPSA) – Marcel Lévy (DéplacementsPros)



Sur scène…

• Valérie Sasset, BCD, Directeur Général

• Claude Lelièvre, AFTM, Vice Président

• Michael Gloor, Lufthansa Group, Senior Director Sales

• Dimitri Tsygalnitzky, Sabre France, Directeur Commercial

• Bertrand Visconti, Air France, Directeur ventes agences

• Jamel Chandoul, AMADEUS, Ventes BTA



L’arrivée de la norme NDC bouleverse l’industrie. Selon IATA, plus de 80% des compagnies auront intégré cette norme d’ici à fin 2018. Tous les acteurs de la chaine de valeur du business travel seront impactés : TMC, GDS, corporates, voyageurs… avec de possibles surcouts pour les réservations via GDS, sans parler des déséquilibres dans les revenus des TMC. Même si le marché feint de minimiser les conséquences, c’est une révolution qui s’annonce ; la même que la grande distribution connait en ce moment avec l’avènement des circuits courts plébiscités par les consommateurs. De la même manière, NDC sera bientôt plébiscité par les voyageurs. On vous dira pourquoi !