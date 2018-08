IHG a ouvert son premier hôtel milieu de gamme Avid

Avid hotel Oklahoma City-Quail Springs est la première adresse de la nouvelle enseigne milieu de gamme du groupe IHG, présentée en septembre dernier . L'établissement propose 87 chambres. Elles ont été pensées pour offrir un espace reposant aux hôtes misant sur une literie de qualité et un choix d'oreillers fermes ou mous. Les clients bénéficient également d'une télé 55 pouces et du wifi gratuit.Pratique pour les voyageurs d'affaires pressés. La marque a imaginé un petit-déjeuner qui peut aussi bien être mangé installé dans le lobby ou sur la route (muffins, bagels, fruits, yaourts, céréales, barres énergétiques, œufs durs...). Par ailleurs, l'hôtel propose du café frais toute la journée.L'Avid Hotel d'Oklahoma met également à la disposition des clients une salle de gym, une piscine, un business center et un parking. L'établissement est situé à proximité de la zone d'affaires Quail Springs Corporate Park ou encore du Cox Convention Center.2700 NW 138th StreetOklahoma City,Oklahoma,Tel : 731341-405-6080900