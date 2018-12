IHG est de retour au Bangladesh

InterContinental Dhaka a ouvert ses portes sur l'axe Minto Road. Il offre ainsi aux voyageurs d'affaires un accès facile au quartier d'affaires de la ville et à des points importants de la ville comme les bureaux du Premier Ministre et les universités.L'hôtel propose 226 chambres dont 25 suites. Elles sont entre autres équipées du wifi gratuit, d'un espace de travail ergonomique, d'une télé à écran plat et d'une sélection d'oreillers.L'établissement abrite une restaurant et un café. Les hôtes trouvent un bar près de la piscine qui surplombe le parc Ramna. Les clients peuvent également profiter d'une salle de sport, d'un sauna et d'un spa pendant leur séjour.Les entreprises ont la possibilité d'organiser des événements au sein du complexe. Elles ont à leur disposition deux salles de bal et 7 salles de réunion.1 Minto RoadGPO Box 504Dhaka ,1000,BangladeshTel : +880-2-55663030