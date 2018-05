IHG ouvre un nouveau Crowne Plaza à Riyad

Le Crowne Plaza Riyadh Palace propose aux voyageurs d'affaires 304 chambres. Elles sont notamment équipées du wifi gratuit, d'une télé ou encore d'un minibar. Les clients se voient également proposer le Crowne Plaza Sleep Advantage System qui inclut un kit d'aromathérapie et une literie premium.



L'établissement abrite par ailleurs un restaurant, un centre fitness, un lounge et un business center 24/24. Les hôtes peuvent aussi se détendre en faisant une brasse dans la piscine extérieure.



L'hôtel a la possibilité d'accueillir les événements d'entreprises grâce à 1400m² dédiés au MICE répartis en 5 salles de réunion. La plus grande fait près de 650m² et peut recevoir jusqu'à 450 personnes (disposition réception).



Crowne Plaza Riyadh Palace

La nuitée est actuellement affichée à partir de 437sar (env. 100€)

Prince Abdul Rahman Bin Abdul Aziz St.,

Ministries Area,

P.O. Box 2691, Riyadh

11461 Arabie Saoudite

Tel 966-11-4054444