IHG ouvrira l'un des plus grands hôtels du monde en Arabie Saoudite

Le Voco Makkah in Mecca ouvrira ses portes début 2020 et sera composé de 4 200 chambres. Ce nouvel établissement sera par ailleurs l'un des plus grands hôtels du monde, loin derrière les 7351 chambres du First Worl Hotel en Malaisie.



Il proposera également plusieurs espaces d'événementiels, des restaurants, des salons et salles de prière. Au total, l'espace dédié aux réceptions sera de 20 000m2.



La marque de luxe Voco, lancée en 2018, comprend désormais des propriétés à Cardiff, Oxford, Solihull et Dubaï ainsi qu’en Australie.