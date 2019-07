Iberia : des vols supplémentaires au départ et vers la France cet hiver

La France va bénéficier de vols supplémentaires au départ et à destination de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Nice. Au Maroc, des vols seront rajoutés vers et au départ de Marrakech et Casablanca.



Au départ de Madrid, il y aura jusqu’à trois vols aller-retour quotidiens vers l’aéroport de Marseille-Provence, soit une augmentation de quatre vols par semaine par rapport à l’hiver dernier. Le nombre de vols hebdomadaires à destination de Bordeaux-Mérignac passera de huit à 18, avec jusqu’à trois vols quotidiens. Lyon-Saint Exupéry et Nice-Côte d’Azur bénéficieront de deux vols aller-retour quotidiens, soit quatre de plus par semaine que l’année dernière, tandis que Nantes-Atlantique aura droit à 13 vols aller-retour par semaine, soit cinq de plus que l’hiver dernier.



Pour Iberia, l'objectif est de, « couvrir toutes les heures de la journée et d’offrir de bonnes liaisons entre le hub T4 d’Iberia à Madrid et les vols long-courriers de la compagnie aérienne ».