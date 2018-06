La compagnie espagnole qui a 16 autres Airbus en commande vient de recevoir ce mercredi son premier A350-900. L'avion offre 31 sièges en classe affaire, 24 sièges Premium Economy et 293 sièges en classe économique. Ce nouvel appareil entrera en service le mois prochain entre Madrid et Londres. Deux autres A350-900 seront livrés cette année à Iberia, trois en 2019, six en 2020 et les cinq derniers en 2021.

