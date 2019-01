Iberia va renforcer son offre sur Bogotá

Iberia va profiter du programme d'été 2019 pour renforcer ses fréquences sur Bogotá. La compagnie espagnole proposera 10 vols hebdomadaires au lieu de 7 à compter du 1er juillet 2019.



Les 3 liaisons supplémentaires entre Madrid et la capitale colombienne seront assurées les lundi, mercredi et vendredi. Elles offriront un départ de l'Espagne à 18h20 (arrivée 21h30) et de Colombie à 23h30 (arrivée 16h30).