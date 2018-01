Ibis Styles s'installe au Pérou

Situé à 15km environ de l'aéroport Jorge Chavez et 9km du centre ville, l’ibis Styles Lima Conquistadores propose 59 chambres dont 5 suites. Spacieuses et colorées, elles offrent tout le confort nécessaire aux voyageurs d’affaires : wifi gratuit, espace de travail, télévision avec chaînes câblées, coffre fort...L’hôtel propose aussi de nombreux espaces où se détendre ou travailler dans un environnement aux matériaux boisées et couleurs vives. Il dispose d’un bar et d’un restaurant où les clients peuvent déguster une boisson et un repas léger.Lizardo Alzamora Este,260,San Isidro,Lima 27Lima, PérouTel : (+511)4217790