Icelandair réorganise son plan de vols

Grâce à de nouveaux horaires de vols, Icelandair a l'occasion de se développer et d'améliorer globalement ses activités à l'aéroport international de Keflavik. Ces nouvelles plages de vols s'ajouteront à l'activité d'Icelandair à compter du mois de mai 2019. Même si la seconde plage horaire sera plus réduite, il y aura des vols supplémentaires vers les grandes villes européennes, dont Amsterdam, Berlin, Bruxelles, Copenhague, Francfort, Hambourg, Munich, Oslo, Paris, Stockholm et Zurich. En Amérique du Nord, la seconde plage desservira Boston, Chicago, Minneapolis, New York, Toronto et Washington DC.



En raison de l'impossibilité d'ajouter des vols ou d'augmenter le nombre de passagers à l'aéroport de Keflavik pendant les périodes de pointe du matin et de l'après-midi, les départs des vols de la seconde plage seront fixées aux heures où les portes et les rampes de départ sont peu fréquentées. La combinaison des plages de vols facilitera aussi les liaisons impliquant de longues heures de voyage et offrira aux passagers davantage de choix vers et depuis leur destination finale.



Dans les nouvelles plages, les vols en provenance d'Amérique du Nord arriveront le matin à 9h30 environ, avec des départs vers l'Europe autour de 10h30. Les vols en provenance du continent européen arriveront à Keflavik autour de 18 h 30, et les départs vers l'Amérique du Nord se concentreront aux alentours de 20h.



Bogi Nils Bogason, PDG d'Icelandair, s'en réjouit : " Ces changements étaient en préparation depuis un certain temps déjà et ils constituent une nouvelle étape dans la croissance de la compagnie à l'avenir. Nous améliorons les liaisons à l'intérieur de notre réseau de routes aériennes et, en même temps, nous introduisons un nouveau produit. Les passagers auront désormais le choix du moment où ils souhaitent voyager, avec la possibilité d'avoir plus de temps le matin pour les vols reliant l'Europe depuis l'Islande, ou de passer une journée complète en Islande avant de repartir vers l'Amérique du Nord. Nous voulons également redresser le déséquilibre qu'a connu notre réseau de destinations en 2018.



Les vols supplémentaires s'accompagnent d'un renouvellement de la flotte d'Icelandair, puisque la compagnie va mettre en service six nouveaux appareils Boeing MAX au début de l'année prochaine, en plus des trois déjà livrés cette année.