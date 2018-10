Ile de France: les trains du RER D et de la ligne P vont être rénovés

Pour l’arrivée des futurs RER, il va falloir attendre 2021. Mais les voyageurs du RER D et de la ligne P auront à partir du 1er mars 2019 des trains​ rénovés. Ce mardi, le conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités va voter la rénovation des 133 trains circulant sur ces deux lignes, a appris le site d'informations 20 Minutes. Des trains qui seront mis en service entre le 1er mars 2019 et le 31 décembre 2021. Cette rénovation qui va coûter 137 millions d'euros est intégralement financée par Ile-de-France Mobilités.



La rénovation de ces trains sera de grande envergure. Dans les rames, les aménagements intérieurs vont être améliorés : les sièges abîmés vont être regarnis, le tissu remplacé intégralement, les toilettes endommagées réparées, des films anti-gravure sur les vitres vont être ajoutés… Le confort thermique est également au cœur de la rénovation des trains avec l’apposition de filtres athermiques sur les vitres. Plus de fenêtres seront également ouvrantes dans les rames. Des ports USB vont être installés dans les salles et plateformes des rames pour recharger les téléphones ou autres. L’information voyageur va également être améliorée et le déplacement des personnes à mobilité réduite facilité.