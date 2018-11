Ile de la Réunion: tous les vols sont modifiés (au moins) jusqu'à samedi

Dès les premiers jours de la mobilisation et la mise en place d'un couvre-feu sur l'île de la Réunion, les compagnies aériennes desservant l'aéroport Roland-Garros ont été contraintes de s'adapter et de modifier leurs plans de vols.



Voici la liste complète des changements d'horaires à partir de ce jeudi et jusqu'au samedi 1er décembre.



Corsair

Jeudi 29 novembre 2018



SS 911 –Réunion/Paris-Orly: Départ de la Réunion à 10h30 – Arrivée à Paris-Orly à 20h30 L’enregistrement débutera à 6h30 et se terminera à 9h30.



SS710 –Paris-Orly/Réunion: Départ de Paris-Orly à 18h20 – Arrivée à la Réunion à 08h15 (jeudi 30 nov.) L’enregistrement débutera à 7h30 et se terminera à 17h20.



Vendredi 30 novembre 2018



SS710 – Réunion/Ile Maurice: Départ de la Réunion à 10h30 – Arrivée à Maurice à 11h30 L’enregistrement débutera à 06h30 et se terminera à 09h30.



SS710 –Ile Maurice/Paris Orly: Départ de l’Ile Maurice à 13h00 – Arrivée à Paris-Orly à 21h30. L’enregistrement débutera à 09h00 et se terminera à 12h00.



SS910- Paris-Orly/Réunion: Départ de Paris-Orly à 18h20 – Arrivée à la Réunion à 08h15 (samedi 01 déc.) L’enregistrement débutera à 7h30 et se terminera à 17h20.



Samedi 01 décembre 2018



SS911 –Réunion/Paris-Orly : Départ de la Réunion à 10h30 – Arrivée à Paris-Orly à 20h30 L’enregistrement débutera à 6h30 et se terminera à 09h30.



Air Austral



Vendredi 30 novembre 2018



Réunion > Paris CDG : Le vol UU975 Réunion - Paris CDG du vendredi 30 novembre 2018 prévu à 21h00 est avancé à 14h10. L’appareil fera exceptionnellement une escale à Nairobi pour effectuer le plein de carburant.



Réunion > Chennaï : Le vol UU737 Réunion - Chennaï du vendredi 30 novembre 2018 prévu à 10h55 est maintenu.



Paris CDG > Réunion : le vol UU974 Paris CDG > Réunion du vendredi 30 novembre 2018 prévu à 19H30 est avancé à 17h30



Marseille > Réunion : Le vol UU946 Marseille > Réunion du vendredi 30 novembre 2018 prévu à 16h40 est maintenu.



Réunion > Maurice : Les passagers du vol UU118 Réunion (Pierrefonds) - Maurice du vendredi 30 novembre 2018 prévu à 13h35 sont retardés sur le vol MK257 du même jour. Le départ est prévu de Pierrefonds à 17h50 heure locale.

Les passagers du vol UU102 Réunion - Maurice du vendredi 30 novembre 2018 prévu à 07h05 sont reportés sur le vol UU104 du même jour. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 09h15 heure locale.

Le vol UU104 Réunion - Maurice du vendredi 30 novembre 2018 prévu à 10h25 est avancé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 09h15 heure locale.

Les passagers du vol UU108 Réunion - Maurice du vendredi 30 novembre 2018 prévu à 16h50 sont avancés sur le vol UU104 du même jour. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 09h15 heure locale.



Maurice > Réunion : Les passagers du vol UU119 Maurice - Réunion (Pierrefonds) du vendredi 30 novembre 2018 prévu à 12h00 sont avancés sur le vol MK226 du même jour. Le départ est prévu de Maurice à 08h50 heure locale.

Le vol UU103 Maurice - Réunion du vendredi 30 novembre 2018 prévu à 08h35 est retardé. Le départ est prévu de Maurice à 09h00 heure locale.

Le vol UU105 Maurice - Réunion du vendredi 30 novembre 2018 prévu à 15h15 est avancé. Le départ est prévu de Maurice à 11h15 heure locale.

Les passagers du vol UU109 Maurice - Réunion du vendredi 30 novembre 2018 prévu à 18h20 sont avancés sur le vol UU105 du même jour. Le départ est prévu de Maurice à 11h15 heure locale.



Réunion > Antananarivo : Le vol UU611 Réunion - Antananarivo du vendredi 30 novembre 2018 prévu à 10h20 est avancé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 09h00 heure locale.



Antananarivo > Réunion : Le vol UU612 Antananarivo - Réunion du vendredi 30 novembre 2018 prévu à 12h00 est avancé. Le départ est prévu de Antananarivo à 10h40 heure locale.



Réunion > Mayotte : Le vol UU274 Réunion - Mayotte du vendredi 30 novembre 2018 prévu à 10h30 est avancé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 08h00 heure locale.



Mayotte > Réunion : Le vol UU275 Mayotte - Réunion du vendredi 30 novembre 2018 prévu à 15h15 est avancé. Le départ est prévu de Mayotte à 10h20 heure locale.



Journée du samedi 1 décembre 2018



Réunion > Paris CDG : le vol UU975 Réunion - Paris CDG du samedi 1er décembre 2018 prévu à 21h00 est avancé à 15h00. Changement du numéro de vol : UU9975 .



Réunion > Bangkok : Le vol UU887 Réunion - Bangkok du samedi 1er décembre 2018 prévu à 22h15 est avancé à 15h50.



Paris CDG > Réunion : Le vol UU974 Paris CDG > Réunion du samedi 1er décembre 2018 prévu à 19H30 est maintenu.



Paris CDG > Mayotte : Le vol UU976 Paris CDG > Mayotte du samedi 1er décembre 2018 prévu à 21h45 est maintenu.



Chennaï > Réunion : Le vol UU738 Chennaï > Réunion du samedi 1er décembre 2018 prévu à 08h20 est maintenu .



Réunion > Canton : Les passagers du vol UU818 Réunion - Canton du samedi 1er décembre 2018 prévu à 15h00 sont reportés sur le vol UU887 Réunion Bangkok du même jour. Le départ est prévu de La Réunion à 15h50 heure locale. Correspondance sur le vol TG 668 Bangkok - Canton. Arrivée prévue à Canton à 13h20 heure locale le dimanche 2 décembre 2018.



Réunion > Maurice : Les passagers du vol UU118 Réunion (Pierrefonds) - Maurice du samedi 1er décembre 2018 prévu à 13h35 sont reportés sur le vol MK257 du même jour. Le départ est prévu de Pierrefonds à 17h50 heure locale.

Les passagers du vol UU102 Réunion - Maurice du samedi 1er décembre 2018 prévu à 07h05 sont reportés sur le vol UU104 du même jour. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 09h40 heure locale.

Le vol UU104 Réunion - Maurice du samedi 1er décembre 2018 prévu à 10h25 est avancé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 09h40 heure locale.

Le vol UU108 Réunion - Maurice du samedi 1er décembre 2018 prévu à 16h50 est avancé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 13h45 heure locale.



Maurice > Réunion : Les passagers du vol UU119 Maurice - Réunion (Pierrefonds) du samedi 1er décembre 2018 prévu à 12h00 sont avancés sur le vol MK226 du même jour. Le départ est prévu de Maurice à 08h50 heure locale.

Les passagers du vol UU103 Maurice - Réunion du samedi 1er décembre 2018 prévu à 08h35 sont reportés sur le vol UU105 du même jour. Le départ est prévu de Maurice à 11h35 heure locale.

Le vol UU105 Maurice - Réunion du samedi 1er décembre 2018 prévu à 15h15 est avancé. Le départ est prévu de Maurice à 11h35 heure locale.

Le vol UU109 Maurice - Réunion du samedi 1er décembre 2018 prévu à 18h20 est avancé. Le départ est prévu de Maurice à 15h15 heure locale.



Réunion > Antananarivo : Le vol UU611 Réunion - Antananarivo du samedi 1er décembre 2018 prévu à 16h00 est maintenu.



Antananarivo > Réunion : Les passagers du vol UU618 Antananarivo - Réunion du samedi 1er décembre 2018 prévu à 11h00 sont reportés sur le vol MD186 du même jour. Le départ est prévu de Antananarivo à 11h10 heure locale.



Réunion > Nosy Be : Le vol UU203 Réunion - Nosy Be du samedi 1er décembre 2018 prévu à 10h20 est avancé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 08h45 heure locale.



Nosy Be > Réunion : Le vol UU204 Mayotte - Réunion du samedi 1er décembre 2018 prévu à 15h15 est avancé. Le départ est prévu de Nosy Be à 10h35 heure locale.



Réunion > Mayotte : Le vol UU274 Réunion - Mayotte du samedi 1er décembre 2018 prévu à 10h30 est avancé. Le départ est prévu de Saint Denis de La Réunion à 08h15 heure locale.



Mayotte > Réunion : Le vol UU275 Mayotte - Réunion du samedi 1er décembre 2018 prévu à 15h15 est avancé. Le départ est prévu de Mayotte à 10h50 heure locale.