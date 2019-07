Incendie à bord du vol New-York Londres de Virgin Atlantic

L'avion de Virgin Atlantic qui effectuait la liaison entre l'aéroport JFK de New-York et Londres Heathrow où il devait se poser ce vendredi 5 juillet à 7h20 a du être dérouté en urgence avant de se poser à Boston à peine 50 minutes après son décollage en raison d’un incendie.



Une enquête est en cours et il semblerait qu'un chargeur de téléphone externe coincé entre les coussins d'un siège s'est allumé, bien que cela n'ait pas été confirmé. "L'enquête préliminaire suggère qu'il s'agit d'un bloc-batterie dont l'apparence correspond à celle d'un chargeur de téléphone externe , a déclaré un porte-parole de la police.



Les 217 passagers et membres d'équipage ont été évacués en toute sécurité.