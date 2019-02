Inde: Uber s'attaque au transport fluvial

Le service à la demande assurera le transport à partir de trois des routes côtières populaires de la ville, à savoir "Gateway of India"," Elephanta Islands" et "Mandwa Jetty", à bord de puissants hors-bord. Les passagers ont le choix entre deux versions de l'UberBOAT, en fonction du nombre de places assises - 6-8 places pour l'UberBOAT et plus de 10 places pour l'UberBOAT XL.



"Avec UberBoat, nous allons exploiter le vaste potentiel du système de transport fluvial de la ville", a expliqué l'un des responsables d'Uber en Inde. "Notre objectif est de fournir des services efficaces et facilement accessibles aux usagers qui cherchent à naviguer sur ces routes spécifiques. "



Le prix des courses (identique pour chacune des trois routes) est de 70 euros pour un bateau de 8 places maxi et 115 euros pour une embarcation de plus de 10 places. Tous les bateaux disposent d'équipements de sécurité adaptés et de gilets de sauvetage pour les passagers.