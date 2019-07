Indemnisation dans les compagnies aériennes : quels sont les bonnes et les mauvaises élèves ?

Indemniser des passagers, c’est un acte quotidien pour les compagnies aériennes, les raisons qui peuvent amener à ce cas de figure étant nombreuses (retard, annulation, perte de bagages…). RetardVol, service juridique spécialisé dans l’assistance des clients pour obtenir une indemnisation, publie une étude dévoilant le degré de respect de 40 compagnies aériennes du règlement européen en la matière. Nos confrères de L’Écho touristique en ont révélé les résultats dans le détail. Les 40 compagnies reçoivent chacune une note sur 10 établie selon plusieurs critères : facilité de la démarche, temps de réponse du service, délai pour percevoir l’indemnisation, ou encore l’éventuelle nécessité de faire intervenir un avocat en cas de litige.La grande gagnante est la compagnie à bas coût belge TUI fly, filiale d’Air Belgium, avec la note de 8,8. Le podium est complété par French Bee (8,3) et Air Caraïbes (7,3). À noter qu’Air France figure dans la moyenne haute avec une note de 6,8, à égalité avec Lufthansa, Air Corsica et Volotea. Parmi les mauvaises élèves figurent notamment Vueling (0,9), Ryanair (0,5) et Alitalia (0,5). Iberia, Aigle Azur, Air Algérie et Air Antilles ferment la marche avec la note de 0.