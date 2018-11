IndiGo fait payer le check-in en ligne

Depuis les 14 novembre 2018, les passagers d'IndiGo ne peuvent plus s'enregistrer en ligne gratuitement. En effet, la nouvelle procédure les oblige à sélectionner une place dans la cabine, or tous les sièges sont payants désormais.



Les tarifs des places varient entre 200 et 600 roupies (de 2,49€ à 7,48€) en fonction de l'espace offert pour les jambes ou de leur situation dans la cabine. Le service de check-in en ligne est ouvert 48 heures avant le vol et reste disponible jusqu'à 2 heures avant le décollage.



Cette nouvelle politique a été vivement critiquée par les clients sur Twitter. La compagnie a précisé aux voyageurs mécontents que l'enregistrement à l'aéroport restait gratuit. Toutefois, les sièges sont alors attribués aléatoirement en fonction des disponibilités. Ainsi, les passagers qui voyagent à plusieurs, ne sont pas assurés d'être côte à côte dans l'avion s'ils attendent leur arrivée à l'aéroport pour s'enregistrer.