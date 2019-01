Indigo rachète Spie Batignolles

Après avoir vendu ses activités au Royaume-Uni, en Allemagne, en République Tchèque et en Slovaquie, la société spécialisée dans le marché du parking, se positionne sur la France. Elle acquiert le pôle de stationnement de Spie Batignolles. Une opération qui confirme son recentrage géographique acté en 2018 lors de l'annonce de son nouveau plan stratégique.



Pour Serge Clémente, Président d'Indigo Group, "Cette acquisition permettra d'accroître la diversité de notre portefeuille en intégrant des parcs avec des localisations géographiques de qualité notamment à Paris et en 1ère couronne, ainsi qu'en province. Nous allons continuer à investir dans ces parkings afin de les préparer à l'arrivée des voitures intelligentes et autonomes, en complément des services actuellement proposés au travers de plateformes de mobilité partagée ainsi que de solutions de stationnement digitalisées. »



Le groupe Spie Batignolles expoite 29 parcs de stationnement, pour un total de 20 000 places environs. Ces parcs sont situés à Paris, en région parisienne, à Lille et à Lyon. En 2017, son CA était de 32 millions d'euros. L'objectif de cette opération est de réaliser d'importantes synergies opérationnelles dans les années à venir et compléter l'offre d'Indigo.