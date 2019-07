Info Trafic : prévisions pour le week end du 14 juillet

Bison Futé voit orange vendredi 12 juillet en France, et rouge en Ile-de-France dans le sens des départs. Il est conseillé aux automobilistes de quitter ou traverser l'IDF avant 7h du matin et d'éviter les métropoles entre 10 et 20h. Par ailleurs, l'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc s'annonce compliqué entre 10 et 21h, avec une attente supérieure à 30 minutes).



La journée de samedi est classée orange au niveau national, aussi bien dans le sens des départs que des retours. Des difficultés sont attendues partout en France notamment sur l'A10, l'A7 et l'A9. La majeure partie des départs se fera dans la matinée et jusqu'en milieu d'après-midi. Bison Futé recommande de quitter les grandes villes avant 9 heures.



Enfin, la journée de dimanche sera particulièrement chargée sur l'A6 et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est vivement conseillé d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 9 heures à 18 heures. Il est également conseillé de rejoindre Paris avant 16h.



À noter également que le Tour de France pourrait provoquer quelques perturbations supplémentaires vendredi et samedi dans le secteur de l'autoroute A6 en Saône-et-Loire. Vendredi, les coureurs, partis de Belfort, franchiront la ligne d'arrivée à Châlon-sur-Saône en fin d'après-midi. Samedi, le peloton s'élancera de Mâcon à la mi-journée et prendra la direction de Saint-Étienne.