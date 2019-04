Info Trafic : un weekend Pascal chargé

Un premier week-end prolongé qui s'ajoute aux vacances scolaires dans les zones A,B et C. Résultat : les routes devraient être (très) chargées partout en France.



Dès ce vendredi 19, le niveau national devient orange et rouge en Ile-de-France. Bison Futé recommande aux automobilistes d'éviter de quitter les grandes métropoles après 14h, notamment à Paris où des difficultés sont attendues dès 10 heures du matin.



Le samedi, le niveau national sera au orange avec un trafic important attendu sur les grands axes dès 9h, voire 7h à Paris. Pour lundi, fin de ce week-end de 3 jours, la circulation sera chargée dans le sens des retours au niveau national. Bison Futé annonce une journée orange et rouge dans la région Ile-de-France. Le trafic devrait être plus fluide dès 20h.